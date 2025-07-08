Konyaspor, Erzurum'da İkinci Etap Hazırlıklarına Start Verdi

Konyaspor, Erzurum'da İkinci Etap Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor, 2025-2026 sezonunun ikinci etap hazırlıklarını Erzurum'da gerçekleştirmeye başladı. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, hazırlıklar Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılıyor.

İlk Antrenman Detayları

Takım, ilk antrenmanın ilk bölümünde koşu ve kuvvet çalışması yaparak forma girdi. Ardından futbolcular, iki grup halinde pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, turnuva maçlarıyla sona erdi. Bu şekilde oyuncuların hem dayanıklılık hem de takım uyumunu geliştirmesi hedefleniyor.

Konyaspor'un bu yoğun hazırlık dönemi, sezon öncesi performanslarını artırmak için büyük bir fırsat sunuyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2025-2026 sezonu ikinci etap hazırlıklarına Erzurum'da başladı.