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Konyaspor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe karşılaşması için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Uçar, son 7 maçlarının final niteliğinde olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:01
Konyaspor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, bu önemli maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde devam ediyor.

Uçar: “7 Maç, 7 Final”

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uçar, son haftaları kritik bir süreç olarak gördüklerini belirterek, "Son 7 maçımız kaldı. Bu hafta rakibimiz Göztepe. 7 maç, 7 final bizim için. İçeride kalan 4 maçımız, rakip ayırt etmeksizin kazanmak zorunda olduğumuz maçlar," ifadelerini kullandı.

Göztepe’nin güçlü bir rakip olduğunu dile getiren Uçar, "Zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimiz ilk yarının flaş takımı. Fizik kalitesi oldukça iyi, oyunun iki yönünde de etkili bir takım ile karşılaşacağız. Özellikle içerideki maçları kazanmak istiyoruz," dedi.

Sakatlık Durumları

Uçar, sakatlıkları devam eden Guilherme, Boateng, Tunahan Taşçı, Calusic ve Keyta’nın Göztepe maçına yetişmesinin zor olduğunu ifade ederken, Ndao’nun durumunun ise maç gününde netlik kazanacağını belirtti.

Uğurcan Yazğılı: “Galibiyet İçin Hazırız”

Konyaspor’un savunma oyuncusu Uğurcan Yazğılı, Göztepe maçı hazırlıklarının sıkı bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak, "İnşallah evimizde taraftarımızın desteğiyle galip gelmek istiyoruz. Son haftalarda çıkışımız vardı. Başakşehir maçında sürdürdük ama şanssız şekilde mağlup olduk. Göztepe maçıyla bu durumu telafi etmek istiyoruz," şeklinde konuştu.

Antrenmanın Detayları

Konyaspor, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ev sahibi ekip, pas çalışması ve 5’e 2 oyun ardından taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

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