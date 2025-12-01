Kütahya'da Akşemsettin Kız Lisesi'nden Masa Tenisinde İl Birinciliği

Kütahya'da Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Masa Tenisinde Öne Çıktı

Turnuva ve Dereceler

Kütahya'da düzenlenen Kadına Karşı Şiddeti Önleme Masa Tenisi Turnuvasında Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önemli bir başarıya imza attı.

Okulun 7/A sınıfı öğrencisi Melike Nesibe Yerli, Küçük Kızlar il birincisi olarak turnuvanın en dikkat çeken performanslarından birini gösterdi. Müsabakalar Sporkent-Halil Akkaş Spor Salonunda gerçekleştirildi. Aynı kategoride yarışan diğer 7/A öğrencisi Elif Sare Öztürk ise gösterdiği azim ve oyun disipliniyle il üçüncülüğü elde etti.

Tebrik ve Teşekkür

Okul idaresi, öğrencilerin elde ettiği derecelerin hem akademik hem sportif anlamda örnek teşkil ettiğini belirterek sporcuları tebrik etti. Başarıda emeği geçen Beden Eğitimi öğretmeni Selma Duman, antrenörler ve ailelere teşekkür edildi.

Okul yönetimi, bu başarının tüm öğrencilere ilham olmasını temenni etti.

KÜTAHYA AKŞEMSETTİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NİN MASA TENİSİ BAŞARISI