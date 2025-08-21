Lausanne-Beşiktaş: Ersin Destanoğlu ilk kez sahada, Orkun kaptan

Lausanne-Beşiktaş maçından notlar

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sahaya önemli değişikliklerle çıktı.

Kadro ve ilk 11'de iki değişiklik

Solskjaer, Süper Lig'deki Eyüpspor karşılaşmasına göre kadroda iki değişiklik yaptı. Ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Günok ve Jonas Svensson'un yerine kalede Ersin Destanoğlu ile sağ bekte David Jurasek forma giydi.

Norveçli teknik adam, Lausanne karşısında takımı üçlü savunma ile sahaya sürdü: Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu savunma hattını oluşturdu. Orta sahada Milot Rashica, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü ve David Jurasek görev yaptı; hücum hattında ise Rafa Silva, Joao Mario ve Tammy Abraham yer aldı.

Yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Emir Yaşar, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi yer aldı.

Ersin Destanoğlu bu sezon ilk kez forma giydi

Ersin Destanoğlu, Mert Günok'un ağrıları nedeniyle kadrodan çıkmasının ardından Lausanne karşısında bu sezonki ilk maçına çıktı ve 2025-2026 sezonunda siftah yaptı.

Orkun Kökçü kaptan olarak sahadaydı

Kaleci Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasıyla takım kaptanlığına Orkun Kökçü getirildi. Orta saha oyuncusu, Lausanne karşılaşmasında kaptan olarak takımı yönetti.

Yöneticiler Lozan'da dostluk yemeğinde buluştu

Maç öncesi iki kulübün yöneticileri Lozan'da bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kaan Kasacı, Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları ve Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Berke Tükenmez, düzenlenen yemekte Lausanne Başkanı Leen Heemskerk ve UEFA Delegesi Mark Evans ile buluştu.

Beşiktaş yönetimi, yemeğin ardından dostça bir müsabaka temennisinde bulunarak günün anısına Leen Heemskerk ve Mark Evans'a isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

Taraftarlardan yoğun destek

İsviçre'de yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, La Tuiliere Stadı'ndaki play-off ilk maçında takımı yalnız bırakmadı. Maça büyük ilgi gösteren siyah-beyazlılar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımı destekledi. Bazı taraftarlar ise müsabakayı Lausanne'lı futbolseverlerle yan yana izledi.