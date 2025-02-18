Liverpool'da Gakpo ve Gomez, Aston Villa Maçında Forma Giyemeyecek

Liverpool, Aston Villa karşısında Gakpo ve Gomez'den yoksun. Tedavi süreçleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:25
Liverpool'da Gakpo ve Gomez, Aston Villa Maçında Forma Giyemeyecek

Liverpool'da Gakpo ve Gomez'in Sakatlıkları Sürüyor

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Premier Lig'de Aston Villa ile oynayacakları maç öncesinde önemli duyurularda bulundu. Slot, Hollandalı orta saha oyuncusu Cody Gakpo ile İngiliz savunma oyuncusu Joe Gomez'in karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

Gakpo'nun Durumu

Arne Slot, Gakpo'nun sağlık durumuna ilişkin bilgileri paylaşarak, Aston Villa karşısında oynayamayacağını ancak Manchester City ile pazar günü oynanacak maçta forma giyme ihtimalinin bulunduğunu aktardı.

Gomez'in Sağlık Süreci

Joe Gomez'in durumuna da değinen Slot, Gomez'in sağlığının değerlendirileceğini ve ameliyat olma ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Bu sezon Ligde 36 maçta Gakpo, 16 gol kaydetti. Gakpo, ayak bileği sakatlığı, Gomez ise uyluk problemleri nedeniyle bu mücadelede yer alamayacak.

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