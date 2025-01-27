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Luis de la Fuente'nin Sözleşmesi 2028'e Kadar Uzatıldı

İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente'nin sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:32
Luis de la Fuente'nin Sözleşmesi 2028'e Kadar Uzatıldı

İspanya'nın Teknik Direktörü 2028'e Kadar Görevde

İspanya Milli Futbol Takımı, teknik direktör Luis de la Fuente ile sözleşme yeniledi. 63 yaşındaki teknik adam, ülkenin futbol tarihinde önemli başarılar elde etti.

Başarılarla Dolu Bir Dönem

İspanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, de la Fuente ile 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı bildirildi. 2022 yılında göreve gelen de la Fuente, kolej futbol takımını 2022-23 UEFA Uluslar Ligi ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıyarak önemli bir başarıya imza attı.

İspanya Futbolunun Geleceği

Yeni sözleşmenin detayları henüz kamuoyuna açıklanmazken, teknik direktörün gelecekteki projeleri ve hedefleri merakla bekleniyor. İspanyol futbolu için yeni bir dönemin başlangıcının sinyallerini veren bu anlaşma, takıma katılacak yeni oyuncular ve stratejiler üzerinde önemli bir etki yapması bekleniyor.

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