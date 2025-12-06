Malatya Yeşilyurtspor’da Bahis Soruşturması: 10 Futbolcu Cezalı

Başkan Adnan Çoban, bahis soruşturması sonucu 10 futbolcunun 45 gün-9 ay arası hak mahrumiyeti cezası aldığını ve takımın ana omurgasının kaybedildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:26
Başkan Adnan Çoban: Takımın ana omurgasını kaybettik

Malatya Yeşilyurtspor Başkanı Adnan Çoban, kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çoban, bahis soruşturması nedeniyle 10 futbolcunun cezalı duruma düştüğünü bildirdi.

Çoban, "Takımın ana omurgasını kaybettik" diyerek, yaşanan gelişmenin takıma ağır darbe vurduğunu vurguladı ve "çok acil takviye gerekiyor" uyarısında bulundu.

Başkan, kulübe karşı ilgi eksikliği olduğunu belirterek, "Zor durumda olduğumuzu belirtmek istiyoruz. İmdat diyoruz. Takımımızın kaybolmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hiçbir yerden ve kimseden destek almadıklarını yineleyen Çoban, "Kesinlikle yardım almıyoruz. Şu an maça çıkabiliyoruz. Bu hafta için sağdan soldan oyuncular getirdik. Eksik kadrolarımızı tamamladık" dedi.

Çoban, gelecek hafta içinde takıma güç kazandırılıp yeni transfer yapılmazsa kulübün durumunun, "Malatya’daki diğer takımların durumu gibi olacağını" belirterek uyarısını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan bahis soruşturması kapsamında Malatya Yeşilyurtspor’da 10 futbolcuya 45 gün ila 9 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası verildi.

