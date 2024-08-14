Manisa FK, Mustafa İnan'ı Transfer Etti

Manisa FK, Yeni Bir Transferle Güçleniyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK, başarılı orta saha oyuncusu Mustafa İnan'ı kadrosuna dahil etti. Kulüp, bu transferle ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Transfer Töreni Gerçekleşti

Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törenle, son sezonunu Batman Petrolspor forması giymekle geçiren 24 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Mustafa İnan'ın Açıklamaları

Yeni transfer Mustafa İnan, kulübün resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Geçen yıl harika bir sezon geçirdim. Bu sezon da çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerine ulaşmasında elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum."

Manisa FK'nın bu önemli transferi, taraftarlar arasında heyecan yarattı ve sezon için umutları artırdı.