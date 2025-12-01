Manisa Muaythai Takımı Madalyalara Ambargo Koydu — 40 Madalya

Manisa Muaythai Takımı Madalyalara Ambargo Koydu

Manisa Büyükşehir Belediyesi destekli 41 sporcu, İzmir’de düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Muaythai Şampiyonasında şehrin gururu oldu.

Manisalı sporcular, 15 birincilik, 12 ikincilik ve 13 üçüncülük olmak üzere toplam 40 madalya kazanarak turnuvanın en başarılı ekipleri arasında yer aldı.

Şampiyona Detayları

Turnuvaya Alaşehir, Turgutlu, Salihli, Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı’dan katılan Manisa sporcularının yanı sıra, 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Menderes’te düzenlenen şampiyonaya 11 ilden 450 sporcu katıldı.

Manisa Muaythai İl Temsilcisi Ahmet E. Demiraslan organizasyonla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Merkez ve ilçelerimizden katılan sporcularımıza ulaşım desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve yönetimine teşekkür ederiz. Böylesine anlamlı bir gün adına yapılan şampiyonada Manisalı sporcularımızın kazandığı tüm madalyaları Manisa halkına armağan ediyoruz."

Demiraslan, başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, sporcuların performansının Manisa adına gurur verici olduğunu vurguladı.

