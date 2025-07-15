DOLAR
40,25 -0,07%
EURO
46,74 -0,11%
ALTIN
4.305,65 -0,06%
BITCOIN
4.737.658,11 -1%

Mardin'de Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Başladı

Mardin, 72 ilden 1344 sporcunun katılımıyla Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 19:09
Mardin'de Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Başladı

Mardin'de Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Coşkuyla Başladı

Mardin, 72 ilden 1344 sporcunun katılımıyla Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen şampiyona, Artuklu Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilmektedir.

Açılışta Vali Tuncay Akkoyun'dan Birlik Mesajı

Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde birlik ve beraberlik ruhunun önemine değindi. Vali Akkoyun, “15 Temmuz hain darbe girişimi, aziz milletimizin iradesine zincir vurulamayacağını, bayrağımızın indirilemeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı bir dönüm noktasıdır.” dedi.

Vali Akkoyun'un Spor Vurgusu

Vali Akkoyun, “Ülkemiz son 20 yılda çok önemli ilerlemeler kaydetmiştir. 2002 yılında 1097 olan lisanslı sporcu sayımız, 2025 yılında 98 bin 893'e ulaşacaktır. Yine, 2002'de sadece 2 milli sporcumuz varken, bugün bu sayı 45 Mardinli kardeşimiz ile gururla temsil edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan Destek Mesajı

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da şampiyonanın önemine dikkat çekerek, “Bu organizasyonu sadece spor anlamında değil, kültürel olarak da ülkemizin geleceğini emanet etmek için yapıyoruz.” dedi.

Katılım ve Madalya Töreni

Şampiyona, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Farklı kategorilerde başarı gösteren sporculara madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi. Programa, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Mardin'de 72 ilden 1344 sporcunun katıldığı Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı....

Mardin'de 72 ilden 1344 sporcunun katıldığı Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Artuklu Yeni Spor Salonu'nda şampiyonanın açılış töreni gerçekleştirildi.

Mardin'de 72 ilden 1344 sporcunun katıldığı Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı....

Mardin'de 72 ilden 1344 sporcunun katıldığı Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Artuklu Yeni Spor Salonu'nda şampiyonanın açılış töreni gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir Futbol Takımı Avusturya Kampına Devam Ediyor
2
Gençlerbirliği, Yeni Sezon Hazırlıklarını Bolu'da Sürdürmeye Hazırlanıyor
3
Konyaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Erzurum'da Sürdürüyor
4
Çaykur Rizespor'un Yeni Sezon Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
5
Fenerbahçe, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Portekiz'de Devam Ediyor
6
Trabzonspor'un Erzurum Kampı Başladı: Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor
7
Alanyaspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek