Mardin'de Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Başladı

Mardin'de Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Coşkuyla Başladı

Mardin, 72 ilden 1344 sporcunun katılımıyla Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen şampiyona, Artuklu Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilmektedir.

Açılışta Vali Tuncay Akkoyun'dan Birlik Mesajı

Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde birlik ve beraberlik ruhunun önemine değindi. Vali Akkoyun, “15 Temmuz hain darbe girişimi, aziz milletimizin iradesine zincir vurulamayacağını, bayrağımızın indirilemeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı bir dönüm noktasıdır.” dedi.

Vali Akkoyun'un Spor Vurgusu

Vali Akkoyun, “Ülkemiz son 20 yılda çok önemli ilerlemeler kaydetmiştir. 2002 yılında 1097 olan lisanslı sporcu sayımız, 2025 yılında 98 bin 893'e ulaşacaktır. Yine, 2002'de sadece 2 milli sporcumuz varken, bugün bu sayı 45 Mardinli kardeşimiz ile gururla temsil edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan Destek Mesajı

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da şampiyonanın önemine dikkat çekerek, “Bu organizasyonu sadece spor anlamında değil, kültürel olarak da ülkemizin geleceğini emanet etmek için yapıyoruz.” dedi.

Katılım ve Madalya Töreni

Şampiyona, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Farklı kategorilerde başarı gösteren sporculara madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi. Programa, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Mardin'de 72 ilden 1344 sporcunun katıldığı Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Artuklu Yeni Spor Salonu'nda şampiyonanın açılış töreni gerçekleştirildi.

Mardin'de 72 ilden 1344 sporcunun katıldığı Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Artuklu Yeni Spor Salonu'nda şampiyonanın açılış töreni gerçekleştirildi.