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Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Antalya'daki Megasaray Hotels Açık Turnuvası'nda çiftlerde Bondar-Waltert, teklerde ise Sierra ve Gormaz finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:05
Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Turnuvada Çiftler Şampiyonu Bondar-Waltert İkilisi

Antalya'da devam eden Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası, büyük bir heyecanı beraberinde getiriyor. Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) takviminde yer alan bu prestijli organizasyonda, Anna Bondar ve Simona Waltert ikilisi, çiftler kategorisinde şampiyonluğu elde etti.

Final Mücadelesinde Büyük Çekişme

Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenen WTA 125 düzeyindeki turnuvada, yaşanan final mücadelesi oldukça heyecanlı geçti. Alicia Barnett-Elixane Lechemia ile karşılaşan Bondar-Waltert, 1 saat 42 dakika süren karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanarak, çiftler şampiyonu oldu.

Tek Kadınlar Finaline Yükselenler

Turnuvanın diğer tarafında ise tek kadınlar yarı final mücadeleleri oldukça çekişmeli geçti. Arjantinli Solana Sierra, Avustralyalı Astra Sharma karşısında 2-0'lık bir galibiyet alarak finale yükseldi. İspanyol Romero Gormaz da, Hırvat rakibi Tara Würth'ü aynı skorla geçerek adını finale yazdırdı.

Final Maçı Yarın!

Heyecan dolu Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası, yarın gerçekleştirilecek final maçıyla birlikte son bulacak. Tenis tutkunları, bu önemli karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

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