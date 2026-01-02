Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol İl Birincisi Oldu

Bozüyük'te başarı belgesi töreni düzenlendi

Bozüyük ilçesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmalarında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği'ni kazanarak ilçeye gurur yaşattı. Başarının ardından okulun öğretmen ve sporcuları, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Törene Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bozüyük İlçe Millî Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya katıldı. İl genelinde elde edilen önemli başarının ardından sporcular ve öğretmenler tek tek tebrik edildi.

Programda, sporcuların disiplinli çalışmaları ve öğretmenlerin özverili katkılarıyla elde edilen şampiyonluğun, okul sporlarının gelişimi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Başarılı sporculara ve emeği geçen öğretmenlere, Kaymakam Adem Öztürk tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Kaymakam Adem Öztürk törende, "Okul sporlarında elde edilen bu tür başarılar bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul yönetimini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

