DOLAR
43,02 -0,15%
EURO
50,53 0,14%
ALTIN
6.049,22 -1,4%
BITCOIN
3.824.600,73 -0,72%

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol İl Birincisi Oldu

Bozüyük'te Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliğini kazanarak Kaymakam Adem Öztürk tarafından başarı belgesi aldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:39
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol İl Birincisi Oldu

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol İl Birincisi Oldu

Bozüyük'te başarı belgesi töreni düzenlendi

Bozüyük ilçesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmalarında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği'ni kazanarak ilçeye gurur yaşattı. Başarının ardından okulun öğretmen ve sporcuları, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Törene Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bozüyük İlçe Millî Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya katıldı. İl genelinde elde edilen önemli başarının ardından sporcular ve öğretmenler tek tek tebrik edildi.

Programda, sporcuların disiplinli çalışmaları ve öğretmenlerin özverili katkılarıyla elde edilen şampiyonluğun, okul sporlarının gelişimi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Başarılı sporculara ve emeği geçen öğretmenlere, Kaymakam Adem Öztürk tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Kaymakam Adem Öztürk törende, "Okul sporlarında elde edilen bu tür başarılar bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul yönetimini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

YILDIZ KIZLAR VOLEYBOL İL BİRİNCİSİ ŞAMPİYONU OLDULAR

YILDIZ KIZLAR VOLEYBOL İL BİRİNCİSİ ŞAMPİYONU OLDULAR

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta Bağımlılıkla Mücadele İçin Okçuluk Turnuvası
2
Kayserispor'un Devre Arası Kampı Belek'te Başlıyor
3
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol İl Birincisi Oldu
4
Adem Yeşilyurt'a Yurt Dışından Ciddi İlgi
5
İskenderunspor 4-2 MKE Ankaragücü | TFF 2. Lig Beyaz Grup
6
Basketbol Süper Ligi: Karşıyaka - Tofaş 14. Hafta Mücadelesi
7
Türkiye U18 Erkek Voleybol Milli Takımı Ankara'da Kampa Girdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları