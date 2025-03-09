Meriç Nehri, Türkiye'nin Su Sporları Merkezi Olma Yolunda

Meriç Nehri, Türkiye’nin su sporları alanında önemli bir merkez haline gelmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, nehrin doğal parkuru ve mevcut tesisleriyle bu hedefin gerçekleştirilebileceğini belirtti.

İba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meriç Nehri'nde yılın ilk büyük organizasyonu olan Türkiye Kürek Şampiyonasının başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Ayrıca, Meriç Nehri Kürek Parkuru’nun Türkiye'nin uluslararası standartlarda bulunan ilk olimpik kürek parkuru olduğunu vurguladı.

İba, Meriç’in yalnızca kürek sporu için değil, diğer su sporları için de büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Her geçen yıl Meriç'in daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapacağına inandığını söyledi.

Meriç Nehri ve çevresindeki tesislerin, sporculara ve izleyicilere gerekli tüm imkanları sunduğunu aktaran Iba, şöyle konuştu: "Meriç Nehri'nde bütün şartlar oluşmuş durumda. Bu alanın yalnızca kürek ile sınırlı kalmaması gerekiyor. Su sporları alanında birçok federasyon var. Amacımız, Meriç’i Türkiye’nin su sporları merkezi haline getirmek. Burada yılın 12 ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Tüm federasyonları ve sporseverleri Meriç’e bekliyoruz. İnanıyorum ki bu çalışmaların karşılığını kısa sürede alacağız."

İba, bu yıl Meriç Nehri'nde 3 büyük kürek organizasyonunun daha gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Meriç Nehri'nin doğal parkurunun, kıyılarındaki tesisleri ve mevcut imkanlarıyla Türkiye'nin su sporları merkezi haline geleceği bildirildi.

Meriç Nehri'nin doğal parkurunun, kıyılarındaki tesisleri ve mevcut imkanlarıyla Türkiye'nin su sporları merkezi haline geleceği bildirildi.