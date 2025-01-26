Mersin Spor'dan Tarihi Zafer: Uzatmalarda 111-108

Mersin Spor, Basketbol Süper Ligi'nde Sezonun En Heyecanlı Maçlarından Birine İmza Attı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta karşılaşmasında Mersin Spor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaştı. Maçın normal süresi 95-95 eşitlikle sona ererken, uzatma bölümünde Mersin Spor, rakibini 111-108 mağlup etmeyi başardı.

Maçın Akışı

Ev sahibi ekip Mersin Spor, mücadelenin başından itibaren etkili bir performans sergileyerek izleyenleri heyecanlandırdı. Normal sürede eşitliği sağlamak için büyük bir mücadele veren Yukatel Merkezefendi, son dakikalarda maçı uzatmaya taşıdı. Ancak Mersin Spor, uzatma periyodunda gösterdiği üstün performansla galibiyeti elde etti.

Bu sonuçla birlikte Mersin Spor, ligde önemli bir galibiyet daha kazanarak puan durumunda yukarılara tırmanma şansı yakaladı. Taraftarlarını mutlu eden bu galibiyet, sezonun en heyecan verici anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasına Mersin Spor ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin Sporlu David Efianayi (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasına Mersin Spor ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin Sporlu David Efianayi (sağda) rakibiyle mücadele etti.