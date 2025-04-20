DOLAR
37,95 0%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.200.209,26 1,02%

Mersin Spor, Semt77 Yalovaspor'u 78-73 Yenerek 26. Haftayı Galip Kapattı

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. haftasında Semt77 Yalovaspor'u 78-73 skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 15:17
Mersin Spor, Semt77 Yalovaspor'u 78-73 Yenerek 26. Haftayı Galip Kapattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Doruğa Ulaştı

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında sahasında Semt77 Yalovaspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın sonucunda Mersin Spor, Semt77 Yalovaspor'u 78-73 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu zafer, Mersin Spor'un ligdeki konumunu güçlendirdi.

Takım, taraftarının destekleriyle etkileyici bir performans sergiledi ve sahadan galip ayrılmayı başardı. Önümüzdeki haftalarda da bu başarıyı sürdürmek hedefleniyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Mersinspor ile Semt 77 Yalovaspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Mersinspor ile Semt 77 Yalovaspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Müsabakanın masa hakemlerinden Berk Mert (sağda), devre arasında kız arkadaşı Songül Karakoç'a (solda) evlenme teklifi etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Mersinspor ile Semt 77 Yalovaspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Mersinspor ile Semt 77 Yalovaspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Müsabakanın masa hakemlerinden Berk Mert (sağda), devre arasında kız arkadaşı Songül Karakoç'a (solda) evlenme teklifi etti.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Hakkarigücü'nü 2-1 Mağlup Ederek Liderliğini Korudu
2
Mersin Spor, Semt77 Yalovaspor'u 78-73 Yenerek 26. Haftayı Galip Kapattı
3
Yetişkin Kadınlar Flag Futbol Türkiye Şampiyonası İzmir'de Başladı
4
Yusuf Göktuğ Ergin, Paris 2024 Olimpiyatları'na Odaklandı
5
Trabzonspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
Kocaelispor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 Mağlup Etti
7
Çaykur Rizespor İkas Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!