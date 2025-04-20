Mersin Spor, Semt77 Yalovaspor'u 78-73 Yenerek 26. Haftayı Galip Kapattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Doruğa Ulaştı

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında sahasında Semt77 Yalovaspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın sonucunda Mersin Spor, Semt77 Yalovaspor'u 78-73 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu zafer, Mersin Spor'un ligdeki konumunu güçlendirdi.

Takım, taraftarının destekleriyle etkileyici bir performans sergiledi ve sahadan galip ayrılmayı başardı. Önümüzdeki haftalarda da bu başarıyı sürdürmek hedefleniyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Mersinspor ile Semt 77 Yalovaspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Müsabakanın masa hakemlerinden Berk Mert (sağda), devre arasında kız arkadaşı Songül Karakoç'a (solda) evlenme teklifi etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Mersinspor ile Semt 77 Yalovaspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Müsabakanın masa hakemlerinden Berk Mert (sağda), devre arasında kız arkadaşı Songül Karakoç'a (solda) evlenme teklifi etti.