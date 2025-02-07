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Mersinspor, Uzatma Maçında Karşıyaka'yı Geçti

Mersinspor, Basketbol Süper Ligi'nde uzatma bölümünde Karşıyaka'yı 94-87 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 21:35
Mersinspor, Uzatma Maçında Karşıyaka'yı Geçti

Şok Sonuç: Mersinspor, Karşıyaka'ya Karşı Uzatmada Çıktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mersinspor, konuk ettiği Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 80-80 eşitlikle biten mücadelenin uzatma bölümünde Mersinspor, rakibini 94-87'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Önemi

Bu zafer, Mersinspor'un ligdeki sıralamasını etkileyecek ve takımın moral bulmasına yardımcı olacaktır. Karşıyaka ise, bu sonuçla birlikte kritik bir mağlubiyet almış oldu.

Baskete doyamayan taraftarlar, her iki takımın da göstermiş olduğu mücadele dolu performansı alkışladı. Mersinspor, önümüzdeki haftalarda bu ivmeyi sürdürmek için kararlılıkla çalışmaya devam edecek.

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