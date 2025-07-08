Mesut Özil, Ümraniye'de Futbol Akademisi Kuruyor

Mesut Özil, Ümraniye'de Yeni Bir Akademi Kuruyor

Eski futbolcu Mesut Özil, Ümraniye'de kurmayı hedeflediği akademi ile dünya çapında oyuncular yetiştirecek. Özil, Ümraniyespor'un DBE Holding ile imzaladığı forma sırt sponsorluğunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yapılan anlaşmadan duyduğu mutluluğu dile getiren Özil, "Ümraniye'de akademi kuracağım. Ümraniyespor ile çalışarak genç nesillerin hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmak istiyorum. Amacımız, bu gençlerin hem Türkiye'de hem de yurtdışında en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak." dedi.

Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Türkiye'deki altyapılara dair gözlemlerde bulunduğunu belirten Özil, "Altyapılar yetersiz. İstanbul’da yaklaşık 16 milyon genç var ve çoğu futbolu çok seviyor. Bu alanda sahip olduğum deneyimi, akademim aracılığıyla burada da yaşatmak istiyorum. Bir ekip olarak başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya çapında isimlerin Türkiye’ye transfer edilmesinin kendisini sevindirdiğini vurgulayan Özil, akademinin 1,5 yıl içinde hizmete açılacağını ve 11-19 yaş arasındaki genç futbolculara eğitim verileceğini açıkladı.

Eski futbolcu Mesut Özil, Ümraniyespor'un DBE Holding ile gerçekleştirdiği forma sırt sponsorluğunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eski futbolcu Mesut Özil, Ümraniyespor'un DBE Holding ile gerçekleştirdiği forma sırt sponsorluğunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.