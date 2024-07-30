Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyatlarında İkinci Tura Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları'nda milli okçumuz Mete Gazoz, ikinci tura yükseldi.

Klasik Yay İlk Turunda Etkileyici Performans

Mete Gazoz, klasik yay kategorisinde Şilili okçu Andres Gallardo Ferrada ile karşılaştı. Müsabakada Mete, rakibini 30-26, 26-25 ve 29-26 setler sonucunda 6-0 mağlup ederek güçlü bir performans sergiledi.

Bir Sonraki Rakip: Tayvanlı Chih-Chun Tang

Başarılı okçumuz Mete Gazoz, ikinci turda Tayvan temsilcisi Chih-Chun Tang ile mücadele edecek. Mete'nin bu heyecan verici karşılaşmada ne denli başarılı olacağını merakla bekliyoruz.