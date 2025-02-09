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Metin Öztürk'ten Çarpıcı Açıklamalar: Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesi ve Galatasaray'ın Haksızlığa Uğraması

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine ilişkin sert eleştirilerde bulundu ve Galatasaray'ın haksızlığa uğradığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 21:31
Metin Öztürk'ten Çarpıcı Açıklamalar: Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesi ve Galatasaray'ın Haksızlığa Uğraması

Metin Öztürk'ten Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesine Sert Tepki

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Adana Demirspor müsabakasının yarıda kalmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, 10. dakikada yaşanan bir pozisyon sebebiyle takımın sahadan çekilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Her Haksız Penaltıdan Sonra Sahadan Çekileceksek, Lig Biter"

RAMS Park'taki karşılaşmanın ardından konuşan Öztürk, "Her haksız penaltıdan sonra takım sahadan çekilecekse, dördüncü haftada lig biter" ifadesini kullandı. Maçın beklenmedik bir şekilde geliştiğini vurgulayan Öztürk, "Bazıları bu durumu öngörmüş gibi davranıyor. Hiçbir alışılmış algı Galatasaray'ı yolundan döndüremeyecek," dedi.

Galatasaray'a Yönelik Kıskançlık

Öztürk, Galatasaray'ın son iki yılda art arda şampiyon olmasının ve tesisleşme çalışmalarının, rakiplerini kıskandırdığını belirterek, "Doğru yönetimle bu noktada olamazlardı. Okan hocamız da bu durumu değerlendirdi ve Adana'dan gelen futbolseverlerin mücadeleci ruhunu takdir etti," dedi.

Hakem Hataları ve VAR Sistemi

Adana Demirspor’un hakem kararlarıyla ilgili yaşadığı sıkıntılara değinen Öztürk, "Orta hakem ve yan hakem hata yapabilir ama VAR hakemi hata yapamaz. Fırsatçıların bu durumu kullanmasından rahatsızım," diye konuştu. Galatasaray'ın adaletsizlikler karşısında mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan Öztürk, "Kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz," ifadelerini kullandı.

Olayın Sonuçları

Öztürk, bu olayın kimseye fayda sağlamayacağını ve Galatasaray’ın yoluna devam edeceğini belirterek, "Bütün bunlar kusursuz bir yönetim anlayışıyla aşılacak. Haksızlıklara karşı duracağımızı biliyorlar," dedi. Sonuç olarak, Galatasaray her koşulda güçlenmeye devam ederken, rakiplerinde endişe yaratan bir tablo çizmektedir.

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