Milletler Ligi için Filenin Sultanları’nın kadrosu belli oldu

Filenin Sultanları, 2024 Voleybol Milletler Ligi için hazır. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ligde yer alacak geniş kadrosu açıklandı. Açıklanan bilgilere göre 30 kişilik geniş kadroda yer alması muhtemel isimler şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin, Sıla Çalışkan,
Pasör Çaprazları: Alexia Karutasu, Defne Başyolcu, Melissa Vargas, Tutku Burcu Yüzgenç
Smaçörler: Bianka İlayda Mumcular, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, İdil Naz Başcan, İlkin Aydın, Meliha Diken, Saliha Şahin, Tuğba İvegin
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Beyza Arıcı, Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zehra Güneş,
Liberolar: Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Melis Yılmaz, Simge Aköz
Filenin Sultanları, 3 ayaktan oluşacak olan bu ligde, her hafta 4 mücadeleye çıkacak.
Filenin Sultanları’nın ilk hafta maç takvimi ise şu şekilde:
Japonya - Türkiye (15.05.2024 Çarşamba saat:20.00)
Hollanda - Türkiye (16.05.2024 Perşembe saat: 20.00)
İtalya - Türkiye (18.05.2024 Cumartesi saat:20.00)
Fransa - Türkiye (19.05.2024 Pazar saat: 20.00)