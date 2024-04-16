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Milletler Ligi için Filenin Sultanları’nın kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Voleybol Milletler Ligi için kadrosu belli oldu. Milletler Ligi maçları ilk hafta Antalya’da, ikinci hafta Amerika’da ve üçüncü hafta Çin’de oynanacak.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 17:30
Milletler Ligi için Filenin Sultanları’nın kadrosu belli oldu

Filenin Sultanları, 2024 Voleybol Milletler Ligi için hazır. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ligde yer alacak geniş kadrosu açıklandı. Açıklanan bilgilere göre 30 kişilik geniş kadroda yer alması muhtemel isimler şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin, Sıla Çalışkan,

Pasör Çaprazları: Alexia Karutasu, Defne Başyolcu, Melissa Vargas, Tutku Burcu Yüzgenç

Smaçörler: Bianka İlayda Mumcular, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, İdil Naz Başcan, İlkin Aydın, Meliha Diken, Saliha Şahin, Tuğba İvegin

Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Beyza Arıcı, Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zehra Güneş,

Liberolar: Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Melis Yılmaz, Simge Aköz

Filenin Sultanları, 3 ayaktan oluşacak olan bu ligde, her hafta 4 mücadeleye çıkacak. 

Filenin Sultanları’nın ilk hafta maç takvimi ise şu şekilde:

Japonya - Türkiye (15.05.2024 Çarşamba saat:20.00)

Hollanda - Türkiye (16.05.2024 Perşembe saat: 20.00)

İtalya - Türkiye (18.05.2024 Cumartesi saat:20.00)

Fransa - Türkiye (19.05.2024 Pazar saat: 20.00)

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