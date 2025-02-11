Milli Paletli Yüzücüler Salon Dünya Kupası'nda 3 Altın, 2 Bronz Kazandı

Milli Paletli Yüzücülerden Büyük Başarı

18. Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Paletli Yüzme Salon Dünya Kupası Serisi'nin birinci ayağında, milli paletli yüzücüler Türkiye'yi gururlandıran bir başarıya imza attı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, 7-9 Şubat tarihlerinde Fransa'nın Aix en Provence şehrinde düzenlenen yarışlarda, 17 ülkeden 60 kulüp ve toplamda 314 sporcu mücadele etti.

Başarılı Performanslar

Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü'ne bağlı paletli yüzücü Ali Aras Ödüm, antrenörler Eşref Esen ve Özkan İlhan önderliğinde 800 ve 1500 metre su üstünde iki altın madalya kazanarak dikkat çekti. Berk Yavuz Aslan da 400 metre çift palet kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

1500 metre su üstü yarışında Ege Ulusoy, 3. sırayı elde ederek bronz madalya kazandı. Ayrıca Ege Ulusoy, Enes Suna, Deniz Vatansever ve Ali Aras Ödüm'den oluşan 4x100 metre su üstü bayrak takımı, organizasyonu üçüncü tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

Başkan Sağlam'dan Mutluluk Mesajı

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, alınan madalyaların camiayı çok mutlu ettiğini ve gururlandırdığını vurguladı. Milli takıma ve sporculara olan desteklerinin devam edeceğini belirtirken, uluslararası arenada elde edilen başarıların genç sporculara ilham vereceğini ifade etti.