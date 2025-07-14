Milli Para Tenis Sporcuları 2028 Los Angeles Hedefi İçin Sponsor Arıyor

2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları İçin Yoğun Çalışma

Milli para tenis sporcuları Serdar Antaç, Esra Bozdemir Işık ve Yunus Emre Arslan, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılma amacıyla yoğun antrenman yapıyor. Ancak bu sporcular, uluslararası turnuvalara katılabilmek için sponsor desteğine ihtiyaç duyuyorlar.

Yunus Emre Arslan'ın Hedefi

Yunus Emre Arslan, yaklaşık 9 yıldır tenis oynadığını belirterek, "Milli sporcuyum, Türkiye ikincisiyim. Haftanın her günü yoğun çalışıyoruz. Tek eksiğimiz sponsor, onu da bulursak 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda madalyayı alacağız inşallah." dedi. Arslan, gençlerde ve büyüklerde milli takımlara katıldığını, uluslararası turnuvalara katılmak için sponsor bulmanın zorluğuna dikkat çekti.

Esra Bozdemir Işık'ın Başarıları

Niğdeli milli para tenis sporcusu Esra Bozdemir Işık, tenis hayatına 3 yıl önce başladığını ve Avrupa elemelerinde üçüncülük kazandıklarını dile getirdi. "En büyük hedefimiz 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na hazırlanmak ve ülkemizi temsil etmek" diyen Işık, haftada 5 gün idman yaparak, destekte bulunulmasını bekliyor.

Serdar Antaç'ın Hedefleri

Milli sporcu Serdar Antaç, dünya sıralamasında 28. sırada olduklarını belirterek, "En büyük hayalimiz 2028 Los Angeles'a katılmak. Tenis maliyetli bir spor, bu yüzden sponsor desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Antaç, uluslararası turnuvalarda yer alarak sıralamadaki konumunu daha da yukarılara taşımak istiyor.

Beştepe Ahal Teke Tenis Kulübü'nün Desteği

Beştepe Ahal Teke Tenis Kulübü yöneticisi Asur Bayram, para tekerlekli sandalye tenis sporcularına destek olduklarını vurgulayarak, "Bu sporcularımızın maddi ve manevi desteğe ihtiyaçları var. 2028 Los Angeles'a katılabilmek için destek istiyorlar" dedi.

Milli para tenis sporcuları Serdar Antaç (ortada), Esra Bozdemir Işık (önde sağda), Yunus Emre Arslan (önde solda), çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Milli para tenis sporcuları Serdar Antaç (ortada), Esra Bozdemir Işık (önde sağda), Yunus Emre Arslan (önde solda), çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.