Milli Sporcular Dünya Okul Sporları Oyunları'nda 64 Madalya Kazandı

Milli sporcular, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Okul Sporları Oyunları'nda toplam 64 madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu başarıyı yürekten kutlayarak sporcuları tebrik etti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından organize edilen etkinlik, 56 ülkeden 2 bin 742 sporcunun katılımıyla Zlatibor kentinde gerçekleşti. Türkiye, 15 yaş altı kategorisinde ilk kez katıldığı bu organizasyonda etkileyici bir performans sergileyerek 64 madalya elde etti.

Oyunlarda Türkiye adına atletizm, güreş, judo, okçuluk, para atletizm, yüzme, para yüzme, tekvando, tenis, boks, artistik cimnastik ve badminton branşlarında 78 sporcu mücadele etti. Türkiye, 16 altın, 22 gümüş ve 26 bronz madalya ile toplamda 64 madalya kazanarak madalya sıralamasında 8. sırada yer aldı.

Bireysel branşlar arasında en fazla madalya başarıyı artistik cimnastik alanında elde eden milli sporcular gerçekleştirdi. Milli cimnastikçiler, 3'ü altın olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Para yüzücüler ise 4'ü altın olmak üzere toplam 10 madalya ile cimnastikçileri takip etti.

Bakan Bak, milli sporcuları tebriklerinde şu ifadeleri kullandı: "Dünya Okul Sporları Oyunları'nda 16'sı altın, 22'si gümüş ve 26'sı bronz olmak üzere 64 madalya kazanan sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu organizasyonda mücadele eden gelecek yıldızlarımız, uluslararası alanda bu deneyimi yaşadı. Sonuçlar hem sevindirici hem de umut verici. Bugünün başarıları yarınların habercisidir. Oyunlarda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil eden sporcularımızı, desteklerini esirgemeyen ailelerini, öğretmenlerini ve antrenörlerini kutluyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Okul Sporları Oyunları, 56 ülkeden 2 bin 742 sporcunun katılımıyla Sırbistan'ın Zlatibor kentinde gerçekleştirildi. Türkiye, 15 yaş altı kategorisinde ilk kez katıldığı organizasyonda 64 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Okul Sporları Oyunları, 56 ülkeden 2 bin 742 sporcunun katılımıyla Sırbistan'ın Zlatibor kentinde gerçekleştirildi. Türkiye, 15 yaş altı kategorisinde ilk kez katıldığı organizasyonda 64 madalya kazanma başarısı gösterdi.