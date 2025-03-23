Milli Sporcular Wushu Kung Fu Baltık Şampiyonası'nda 10 Madalya Kazandı

Milli sporcularımız, Litvanya'da gerçekleştirilen Wushu Kung Fu Baltık Açık Uluslararası Şampiyonası'nda 10 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, başkent Vilnius'daki organizasyonda milli sporcular, taolu, tuishou, qingda, sanda, shuaijiao, bingdao ve kongsao kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyonada, Tuana Akça, Şevval Konukçu, Mustafa Kemal Meke, Seyit Süleyman Heryer, Mehmet Taha Çelik, Nazlı Karakuş, İhsan Gök ve Sudenaz Gülay altın madalya ile ödüllendirilirken, Umut Akbaba ve Azra Yıldız Yurtadur gümüş madalyanın sahibi oldu.

Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, şampiyona ile ilgili yaptığı açıklamada, “2025 yılının Türkiye’de ve uluslararası şampiyonalarda wushu yılı olacağını belirtmiştik. Bu yıl içerisinde yapılan ilk önemli şampiyonada sporcularımız adeta madalyalara ambargo koydu. Buralara kolay gelinmedi, sporcularımızı, antrenörlerimizi canıgönülden kutluyoruz. İnanıyorum ki bu başarılar bu sene artarak devam edecek. Her birinin emeklerine yüreklerine sağlık.” dedi.

Akyüz, ayrıca bu şampiyonada madalya kazanan sporcuların başarılarını Filistin'de vefat eden genç sporculara armağan ettiklerini belirtti. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Spor Bakanlığı yöneticilerine teşekkürlerini sundu.