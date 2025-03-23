Milli Sporcular Wushu Kung Fu Baltık Şampiyonası'nda 10 Madalya Kazandı

Türk milli sporcular, Litvanya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Baltık Açık Şampiyonası'nda 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 22:16
Milli Sporcular Wushu Kung Fu Baltık Şampiyonası'nda 10 Madalya Kazandı

Milli sporcularımız, Litvanya'da gerçekleştirilen Wushu Kung Fu Baltık Açık Uluslararası Şampiyonası'nda 10 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, başkent Vilnius'daki organizasyonda milli sporcular, taolu, tuishou, qingda, sanda, shuaijiao, bingdao ve kongsao kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyonada, Tuana Akça, Şevval Konukçu, Mustafa Kemal Meke, Seyit Süleyman Heryer, Mehmet Taha Çelik, Nazlı Karakuş, İhsan Gök ve Sudenaz Gülay altın madalya ile ödüllendirilirken, Umut Akbaba ve Azra Yıldız Yurtadur gümüş madalyanın sahibi oldu.

Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, şampiyona ile ilgili yaptığı açıklamada, “2025 yılının Türkiye’de ve uluslararası şampiyonalarda wushu yılı olacağını belirtmiştik. Bu yıl içerisinde yapılan ilk önemli şampiyonada sporcularımız adeta madalyalara ambargo koydu. Buralara kolay gelinmedi, sporcularımızı, antrenörlerimizi canıgönülden kutluyoruz. İnanıyorum ki bu başarılar bu sene artarak devam edecek. Her birinin emeklerine yüreklerine sağlık.” dedi.

Akyüz, ayrıca bu şampiyonada madalya kazanan sporcuların başarılarını Filistin'de vefat eden genç sporculara armağan ettiklerini belirtti. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Spor Bakanlığı yöneticilerine teşekkürlerini sundu.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye 3-0 Macaristan: A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi'ne Yükseldi
2
Ümit Milli Futbol Takımı Belarus Maçına Hazırlanıyor
3
Milli Sporcular Wushu Kung Fu Baltık Şampiyonası'nda 10 Madalya Kazandı
4
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Son Anda Geçti: 82-81
5
Oscar Piastri İlk Pole Pozisyonunu Kazandı - Çin Grand Prix'si Yolunda
6
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ne Yükseldi
7
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Yeni Başlangıç Yapıyor: RAMS Başakşehir Maçı

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!