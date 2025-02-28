MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın İkinci Ayağı Marmaris'te Tamamlandı

MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 2. Ayağı Sonuçlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen MIYC Trio Cup Yat Yarışları’nın ikinci ayak mücadelesi başarıyla tamamlandı. Sadece üç yelkencinin bulunduğu yatlarla yapılan yarış, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlendi.

Yarışa Katılan Takımlar ve Hazırlıklar

Bu yılki etkinlikte, Türkiye ve Rusya'dan toplam 5 yelkenli yat ile 15 sporcu yer aldı. Başhakem Ezgi Kalaycı önderliğinde, kulüp bahçesinde düzenlenen dümenci toplantısının ardından yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrıldı ve yarış öncesi antrenman turları yapıldı.

Yarış Süreci ve Dereceye Giren Yelkenciler

Rüzgara uygun parkurun belirlenmesinin ardından, koy içinde start alan yatlar iki grup halinde yarışarak finişe ulaştı. Yarış sonunda dereceye giren yelkenciler, yarın düzenlenecek ödül töreninde kupalarını alacaklar.

Kupanın 2. ayağında sınıflarına göre birincilik elde eden yatlar ve dümencileri şu şekildedir:

ORC-A: Imagine (Zafer Öznur)

Imagine (Zafer Öznur) ORC-B: VMG (Doğukan Kandemir)

Gözler Üçüncü Ayağında

Beş ayaktan oluşan MIYC Trio Cup'ın üçüncü ayak yarışlarının tarihi ise 14 Mart olarak belirlendi. Yelkencilerin heyecan dolu mücadeleleri, bir sonraki ayağın getirdiği sürprizlerle devam edecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yatlarda sadece üç yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği MIYC Trio Cup 2. ayak yarışlarına, Türkiye ve Rusya'dan 5 yelkenli yat ile 15 sporcu katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yatlarda sadece üç yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği MIYC Trio Cup 2. ayak yarışlarına, Türkiye ve Rusya'dan 5 yelkenli yat ile 15 sporcu katıldı.