MKE Ankaragücü, Esenler Erokspor Maçına Hazır

MKE Ankaragücü Hazırlıklarını Tamamladı
MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçı için hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirdikleri son antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Maç Detayları
Antrenmanın ardından İstanbul'a giden MKE Ankaragücü, yarın saat 17.00'de Esenler Erokspor ile Esenler Erokspor Stadı'nda karşılaşacak.
MKE Ankaragücü, 38 puanla 16. sırada, Esenler Erokspor ise 41 puanla 13. sırada yer alıyor. Kazanan takım, düşme hattından uzaklaşırken, play-off iddiasını da sürdürecek.