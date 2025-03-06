MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'de 3-0'lık Galibiyetle Öne Çıktı

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'de Zafere Koştu

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 3-0'lık galibiyet elde etti.

Bu galibiyet, MKE Ankaragücü'nün ligdeki iddiasını güçlendirirken, taraftarlarını da sevindirdi. Takım, maç boyunca ortaya koyduğu oyun ve göstermiş olduğu mücadele ile dikkatleri üzerine çekti.

Öne çıkan oyuncuların etkisiyle alınan bu zafer, Ankaragücü'nün sezon hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım oldu.