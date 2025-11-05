Modica: 'Samsunspor Maçında İlk Avrupa Puanlarımızı Almak İstiyoruz'

Hamrun Teknik Direktörü Giacomo Modica, Samsunspor maçıyla UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk puanlarını almak istediklerini açıkladı. Maç yarın 20.45'te 19 Mayıs Stadyumu'nda.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 19:38
Basın toplantısında hedef netleşti

Hamrun Teknik Direktörü Giacomo Modica, UEFA Konferans Ligi 3. hafta karşılaşmasında Samsunspor ile oynayacakları maçta Avrupa’daki ilk puanlarını almak istediklerini söyledi.

Malta temsilcisi Hamrun, deplasmanda yarın Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçın oynanacağı 19 Mayıs Stadyumunda düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Giacomo Modica ve defans oyuncusu Ognjen Bjelicic açıklamalarda bulundu.

Modica şu ifadeleri kullandı: "Performans açısından önceki 2 maçımız iyiydi. Takımın ruhu yerindeydi, iyi mücadele ettik. Sadece birkaç pozisyonla alakalı sorun yaşamıştık. İstediğimiz skorları alamasak da takımımın şimdiye kadar gösterdiği performansından memnunum. Maça kısa bir süre kaldı. Karşımızda güçlü bir takım var. İlk 2 maçını kazandılar. Biz de iyi bir takımız. Şu ana kadar puan alamasak da puan almak için savaşacağız. İlk galibiyetimizi almak istiyoruz. Güçlü bir ekibiz. Avrupa’da Samsunspor pek bilinmese de iyi bir ekip ve biz de yarın ilk puanlarımızı almak istiyoruz. Samsunspor’un kanatlarda ve defansta iyi oyuncuları var. Takım oyununa önem veriyoruz. İyi oyuncularım var ve performanslarına güveniyorum"

Oyunculardan özgüven mesajı

Ognjen Bjelicic de maça hazır olduklarını vurguladı: "Yarınki maça yüzde 100 hazırız. Samsunspor’a saygı duyuyoruz ama gözümüzde korku yok. Bizim için derbi gibi bir maç. Yarınki maçı kazanmayı hak ediyoruz. En iyi defans oyuncusu değilim ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum"

Samsunspor ile Hamrun yarın saat 20.45'te 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

