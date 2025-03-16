MotoGP Arjantin Grand Prix'sini Marc Marquez Kazandı

Marc Marquez Arjantin'i Fethetti

2025 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Arjantin Grand Prix’sinde Ducati takımından İspanyol pilot Marc Marquez zafer elde etti. Motosiklet yarışı tutkunları için büyük bir heyecanla beklenen bu yarış, Termas de Río Hondo Pisti'nde 4,8 kilometrelik parkurda 25 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Podiumda İsimler

Yarışı ikinci sırada tamamlayan isim, Gresini Racing takımından İspanyol Alex Marquez. Marquez, lider Marc Marquez'in 1.362 saniye gerisinde yarışı bitirdi. Yarışta üçüncülüğü ise Team VR46 ekibinin İtalyan pilotu Franco Morbidelli elde etti.

Gelecek Yarış

2025 sezonunun bir sonraki ayağı olan ABD Grand Prix'si, 30 Mart'ta gerçekleşecek.

Pilotlar Klasmanı

2025 MotoGP pilotlar klasmanında şu anki durum ise şu şekilde: