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Muhammet Eren Uysal, Avrupa Down Sendrom Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Muhammet Eren Uysal, Avrupa Down Sendrom Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 13:52
Muhammet Eren Uysal, Avrupa Down Sendrom Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Avrupa Down Sendrom Atletizm Şampiyonası'nda Tarihi Başarı

Türkiye'nin gururu milli atlet Muhammet Eren Uysal, Çekya'nın başkenti Prag'da devam eden Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 1500 metre yarışında birinci olarak altın madalya kazandı.

Yarış Sonucu ve Derece

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Uysal, mozaik kategorisi 1500 metre yarışında 6.01.05 dakikalık derecesiyle Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Federasyon Başkanından Açıklama

Federasyon başkanı Birol Aydın, Muhammet Eren'in büyük bir başarıya imza attığını belirterek, "Özel sporcumuz Muhammet Eren Uysal'ın bu tarihi başarısı, azmin, disiplinin ve inancın bir ürünüdür. 1500 metrede hem Avrupa hem de dünya rekorunu kırarak bizlere büyük bir gurur yaşattı" dedi.

Teşekkür Mesajı

Aydın, bu başarıda emeği geçen antrenörler, teknik ekip ve ailelerine teşekkür ederek, "Bu başarıda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Sayın Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya, Sayın Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır ve Tureks Turunç Madencilik'e en içten şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Milli atlet Muhammet Eren Uysal, Çekya'da devam eden Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa...

Milli atlet Muhammet Eren Uysal, Çekya'da devam eden Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 1500 metre yarışında birinci oldu.

Milli atlet Muhammet Eren Uysal, Çekya'da devam eden Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa...

Milli atlet Muhammet Eren Uysal, Çekya'da devam eden Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 1500 metre yarışında birinci oldu.

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