Muşspor, Tokat Belediye Plevnespor'u 2-1 Mağlup Etti

Nesine 3. Lig'de Heyecan Doruğa Çıktı

Nesine 3. Lig 1. Grup'un 12. hafta erteleme maçında Muşspor, konuk olduğu Tokat Belediye Plevnespor'u 2-1 mağlup etti.

Mücadele Gaziosmanpaşa Stadı'nda Yapıldı

Karşılaşma, Gaziosmanpaşa Stadı'nda gerçekleşti. İlk yarıda 8. dakikada Deniz Pala ile öne geçen Tokat Belediye Plevnespor, devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci Yarıda Muşspor Fırtınası

İkinci yarıda üstünlüğü ele alan Muşspor, 67. dakikada Yakup Alkan ve 83. dakikada Akın Akman'ın golleriyle maçı 2-1 kazanarak önemli bir üç puan aldı.