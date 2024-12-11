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Muşspor, Tokat Belediye Plevnespor'u 2-1 Mağlup Etti

Nesine 3. Lig 1. Grup 12. hafta erteleme maçında Muşspor, Tokat Belediye Plevnespor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 18:10
Muşspor, Tokat Belediye Plevnespor'u 2-1 Mağlup Etti

Nesine 3. Lig'de Heyecan Doruğa Çıktı

Nesine 3. Lig 1. Grup'un 12. hafta erteleme maçında Muşspor, konuk olduğu Tokat Belediye Plevnespor'u 2-1 mağlup etti.

Mücadele Gaziosmanpaşa Stadı'nda Yapıldı

Karşılaşma, Gaziosmanpaşa Stadı'nda gerçekleşti. İlk yarıda 8. dakikada Deniz Pala ile öne geçen Tokat Belediye Plevnespor, devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci Yarıda Muşspor Fırtınası

İkinci yarıda üstünlüğü ele alan Muşspor, 67. dakikada Yakup Alkan ve 83. dakikada Akın Akman'ın golleriyle maçı 2-1 kazanarak önemli bir üç puan aldı.

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