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Nafia Kuş Aydın, Çin'den Bronz Madalya ile Döndü

Nafia Kuş Aydın, Çin'deki WT Grand Slam Challenge'da bronz madalya kazanarak 2026 Grand Slam Şampiyonlar Serisi'ne katılım hakkı elde etti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:28
Nafia Kuş Aydın, Çin'den Bronz Madalya ile Döndü

Nafia Kuş Aydın, WT Grand Slam Challenge'da Başarı Elde Etti

Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Çin'de düzenlenen WT Grand Slam Challenge'da bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılım yollarından biri olan Grand Slam Şampiyonlar Serisi ön elemesi Wuxi kentinde gerçekleştirildi.

Son olimpiyat üçüncüsü milli sporcu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kiloda aldığı bronz madalya ile 2026 yılında yapılacak Grand Slam Şampiyonlar Serisi'ne katılma hakkı elde etti.

Diğer milli sporcular arasında, Yusuf Badem erkekler 58 kiloda dördüncü olurken, +80 kiloda Enbiya Taha Biçer ve kadınlar 49 kiloda Elif Sude Akgül çeyrek finalde organizasyona veda etti.

Bu organizasyonda, Salı günü WT Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası düzenlenecek.

Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Çin'de düzenlenen WT Grand Slam Challenge'ta bronz madalya elde...

Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Çin'de düzenlenen WT Grand Slam Challenge'ta bronz madalya elde etti.

Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Çin'de düzenlenen WT Grand Slam Challenge'ta bronz madalya elde...

Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Çin'de düzenlenen WT Grand Slam Challenge'ta bronz madalya elde etti.

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