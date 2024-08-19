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Nesim Turan: Paris 2024 Hedefi ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine

Milli para masa tenisçi Nesim Turan, Paris 2024'te madalya kazanmayı ve sosyal sorumluluk projeleriyle insanlara yardımcı olmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 13:02
Nesim Turan: Paris 2024 Hedefi ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine

Nesim Turan'dan Paris 2024 İçin Cesur Hedefler

Milli para masa tenisçi Nesim Turan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda üçüncü madalyasını kazanmayı ve sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı planlıyor.

Başarılar ve Sosyal Sorumluluk

Rio 2016 ve Tokyo 2020'deki paralimpik oyunlarda madalya kazanan turan, Paris'te de 28 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde yapılacak olan oyunlar için büyük bir heyecan içinde. Daha önce bireysel olarak bir bronz madalya ve iki dünya şampiyonluğu kazanan Nesim, sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyor. "Bir insanın hayatına dokunmak kadar kıymetli bir şey yok. Ama bunu daha fazla artırmak istiyorum" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Ağrı'ya Dönüş ve Hedefler

Turan, Ağrı'daki engelli bireylerle bağlantı kurmayı ve onlara spor ile destek olmayı arzuladığını belirtiyor. "Paris’ten madalya ile dönersem, memleketim Ağrı’ya gideceğim. Oradaki kardeşlerimin hayatına sanat ve sporla dokunabilmek benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Final Hayali ve Takım Arkadaşlığı

Turan, takım arkadaşı Abdullah Öztürk ile birlikte final oynamak istiyor. "Çocukken birlikte para masa tenisine başladık. Bu hayali Paris’te gerçekleştirmek istiyoruz" diyerek, birbirine kardeş gibi yaklaştığını vurguladı. Daha önce 4 madalya kazanan Milli Takım, Paris'te de benzer bir başarı hedefliyor. "Hepimiz madalya alabiliriz ve ülkemizi gururlandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Paralimpik oyunların yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan milli para...

Paralimpik oyunların yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan milli para masa tenisçi Nesim Turan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi madalya için hazırlıklarını sürdürüyor. Turan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik oyunların yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan milli para...

Paralimpik oyunların yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan milli para masa tenisçi Nesim Turan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi madalya için hazırlıklarını sürdürüyor. Turan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik oyunların yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan milli para...

Paralimpik oyunların yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan milli para masa tenisçi Nesim Turan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi madalya için hazırlıklarını sürdürüyor. Turan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik oyunların yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan milli para...

Paralimpik oyunların yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan milli para masa tenisçi Nesim Turan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi madalya için hazırlıklarını sürdürüyor. Turan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik oyunların yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan milli para...

Paralimpik oyunların yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan milli para masa tenisçi Nesim Turan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi madalya için hazırlıklarını sürdürüyor. Turan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik oyunların yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan milli para...

Paralimpik oyunların yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan milli para masa tenisçi Nesim Turan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi madalya için hazırlıklarını sürdürüyor. Turan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik oyunların yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan milli para...

Paralimpik oyunların yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan milli para masa tenisçi Nesim Turan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi madalya için hazırlıklarını sürdürüyor. Turan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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