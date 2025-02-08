Net Global Sivasspor'dan Hükmen Mağlubiyet Açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevki bulunan Murat Paluli'yi oynattığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayılan Net Global Sivasspor, durumu detaylı şekilde açıkladı.

Kırmızı beyazlı kulüp, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maçın ardından, Murat Paluli’nin tedbirli olarak PFDK’ya sevki nedeniyle 3-0 mağlup sayıldığını belirtti.

Açıklamada, futbolcu Murat Paluli’nin 31 Ocak tarihinde oynanan İkas Eyüpspor-Net Global Sivasspor müsabakasında hakem raporlarında ciddi faul nedeniyle ihraç edildiği ve ardından 3 Şubat’ta TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK’ya sevk edildiği ifade edildi. Kulüp, TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 92.1 maddesine atıfta bulunarak, Paluli’nin tedbirli olduğu düşüncesinin hukuken geçersiz olduğunu vurguladı.

Ayrıca, açıklamada, “Murat Paluli'nin cezalı ya da tedbirli olduğuna dair maç günü saat 10.00’da TFF sisteminde herhangi bir uyarı bulunmaması dikkat çekici. Normal şartlarda, cezalı veya tedbirli futbolcular bu sistemde uyarı alır ve kadroya eklenemezken, oyuncumuz için böyle bir bildirim yapılmamıştır.” ifadesine yer verildi.

1967 yılında kurulan ve Türkiye Kupası zaferi olan Net Global Sivasspor, kulüplerinin yasal ve hukuki mücadelesini sürdüreceğini açıkladı. Kulüp, hatalı bir işlem tespit edilmesi durumunda gereken tüm yasal yaptırımların uygulanacağı konusunda kararlılık vurgusu yaptı.