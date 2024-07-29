Nisanur Erbil Paris 2024 Olimpiyatlarına Veda Etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Nisanur Erbil'in Mücadelesi

2024 Olimpiyatları'nın üçüncü gününde, Türk eskrimci Nisanur Erbil, önemli bir mücadeleye çıkmıştı. Milli sporcu, Grand Palais'te yapılan kılıç müsabakalarında, çeyrek finale çıkmak için Fransız sporcu Sara Balzer ile karşılaştı.

Son 16 Turunda Elendi

Nisanur Erbil, kadınlar kılıç dalında Türk olimpiyat tarihinin ilk sporcusu olmasının yanı sıra, bu önemli karşılaşmada elenerek yarışmalara veda etti. Erbil, mücadeleyi 15-5'lik skorla kaybederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na son 16 turunda veda etti.