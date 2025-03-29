Novak Djokovic, Miami Açık'ta Finale Yükseldi!

Djokovic, Miami Açık'ta Finale Yükseldi

Novak Djokovic, Miami Açık Tenis Turnuvası yarı finalinde Grigor Dimitrov karşısında 2-0'lık kesin bir zafer elde ederek finale yükseldi. Sırp tenisçi, 4 numaralı seribaşı olarak mücadele ettiği bu karşılaşmada, 14 numaralı seribaşı Dimitrov'u 6-2 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.

En Yaşlı Finale Yükselen Tenisçi

Bu zafer, Djokovic için tarihi bir anlama geliyor. Zira, Miami Açık tarihinde finale çıkan en yaşlı tenisçi olmayı başardı. 37 yaş ve 301 günlük olan Djokovic, daha önce bu rekoru elinde bulunduran İsviçreli Roger Federer'in 37 yaş ve 222 günlük rekorunu geride bıraktı. Ayrıca, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale kalma sayısını 60'a çıkararak bu alandaki rekorunu bir kez daha geliştirdi.

Teklerde 100. Zaferine Koşuyor

Djokovic, Miami Açık finalinde teklerdeki 100. şampiyonluğu için korta çıkmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda, kariyerinde 24 kezle en fazla grand slam şampiyonluğu yaşayan tenisçi unvanına sahip olan Djokovic, Miami Açık'taki 7. şampiyonluğunu ve 41. Masters turnuvası zaferini hedefliyor. Başarılı olursa, eski ABD'li raket Andre Agassi ile paylaştığı Miami Açık'ta en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi unvanını da tek başına elde edecek.

Finalde Novak Djokovic, Jakub Mensik - Taylor Fritz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Tenisseverler bu heyecan dolu finali merakla bekliyor!