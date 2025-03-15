Okan Buruk: 'Galatasaray'ın Performansı Mayıs'a Yükseliş Gösteriyor'

Okan Buruk'tan Antalyaspor Maçı Değerlendirmesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin 28. haftasında Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, Mayıs ayının yaklaşması ve havaların ısınmasıyla birlikte oyuncularının performansında artış beklediğini ifade etti.

Puan Farkı 10'a Çıktı

Buruk, bu galibiyetle takipçileri Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 10'a çıkardıklarını belirtti. Maç öncesi plânlarının iyi oynayıp kazanmak olduğunu vurgulayan Buruk, "Bu morale çok ihtiyacımız vardı. Hem iyi oyun hem de skorun geldiği galibiyet, bize önemli bir psikolojik katkı verecekti" dedi.

Saha Dışındaki Faktörlere Odaklanma

Okan Buruk, saha dışındaki olumsuz etkilere kapılmadan sadece oyuna odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi. Son dönemde sosyal medyada oluşan olumsuz havayı hatırlatan Buruk, "İçeride güzel bir birlikteliğimiz var. Bunun aksine yapılan eleştiriler bizleri etkilememeli" ifadelerini kullandı.

Barış Alper'in Performansı

Buruk, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın öz güveninin artmasıyla daha iyi işler yapacağını belirtti. Barış'ın yaptığı asistin kalitesine dikkat çeken Buruk, "Öz güveni yükseldikçe Barış daha iyi işler yapıyor" dedi.

Ceza Riskleri ve Hakem Performansı

Buruk, saha dışı ile ilgili konuşmalarının kendisine ceza getireceğini bildirdiğini kaydederek, "Saha dışında en ufak konuşmamda cezanın beni beklediğini biliyorum" dedi. Ayrıca maçın hakemi Ozan Ergün'ün performansını överek, genç hakemlerin gelişimi için desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Beraberlikler ve Sorumluluk

Bu sezon ligin ilk 22 haftasında 22 galibiyet alan Buruk, yaşanan 5 beraberliğin sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti. "Beraberliklerin hepsi bana yazar. Hepsinde de benim hatam olduğunu düşünüyorum" dedi.

Önümüzdeki Derbi Maçları

Okan Buruk, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri hakkında, "İki takımın da kazanmaya ihtiyacı var. İyi bir derbi olmasını bekliyorum" dedi. Beşiktaş'ın yeni hocası ile yükselen bir performans gösterdiğini vurgulayarak, önlerindeki önemli deplasman iyileşmelerine dikkat çekti.