Olimpik Lyon ile Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Mücadelesine Hazırlanıyor

Olimpik Lyon-Beşiktaş Maçı Detayları

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Olimpik Lyon, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Maçın oynanacağı yer ve hakem heyeti ise şöyle:

Stat ve Hakemler

Stat: Groupama

Hakemler: Harm Osmers, Dominik Schaal, Stefan Lupp (Almanya)

Takım Kadroları

Olimpik Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Heyecanlı anların yaşanması bekleniyor.