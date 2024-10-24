DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,14 -0,39%
ALTIN
3.009,01 -0,58%
BITCOIN
2.329.572,08 -2,08%

Olimpik Lyon ile Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Mücadelesine Hazırlanıyor

Olimpik Lyon ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek. İşte maç detayları ve takım kadroları.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 21:02
Olimpik Lyon ile Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Mücadelesine Hazırlanıyor

Olimpik Lyon-Beşiktaş Maçı Detayları

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Olimpik Lyon, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Maçın oynanacağı yer ve hakem heyeti ise şöyle:

Stat ve Hakemler

Stat: Groupama

Hakemler: Harm Osmers, Dominik Schaal, Stefan Lupp (Almanya)

Takım Kadroları

Olimpik Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Heyecanlı anların yaşanması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Olimpik Lyon-Beşiktaş Maçından Önemli Notlar
2
Fenerbahçe'nin Manchester United Maçına Dair Detaylar
3
Beşiktaş, Olimpik Lyon Maçında Siyah Bantla Sahaya Çıkacak
4
Çanakkale'de Marmara Bölge Oyunları Coşkusuyla Gerçekleşti
5
Arda Turan, Eyüpspor'u zirveye taşıdı
6
Arda Turan'dan Göztepe Maçına Dair Açıklamalar
7
UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi tepkiler üst üste geldi!

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek