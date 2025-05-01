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Olimpiyat Üçüncüsü Esra Yıldız Kahraman'ın Hedefi Altın Madalya

Olimpiyat üçüncüsü boksör Esra Yıldız Kahraman, tüm turnuvalardan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 11:16
Olimpiyat Üçüncüsü Esra Yıldız Kahraman'ın Hedefi Altın Madalya

Olimpiyat Üçüncüsü Esra Yıldız Kahraman'dan Cesur Hedefler

Olimpiyat üçüncüsü milli boksör Esra Yıldız Kahraman, bu yıl katılacağı tüm turnuvalardan altın madalyayla dönmeyi planlıyor. 27 yaşındaki Esra, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 5'inciliği, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ise 57 kiloda üçüncülüğü elde etmişti.

Dünya Üçüncülüğü ile Güçlenen İddia

2019 yılında Sırbistan'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda bronz madalya kazanarak uluslararası arenada kendini kanıtlayan Esra, hemen ardından diğer turnuvalara hazırlıklara başladı. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takım ile devam eden antrenmanlarıyla dikkat çekiyor.

Turnuva Planları ve Hedefler

Esra Yıldız Kahraman, AA muhabirine verdiği röportajda, takım olarak Dünya Şampiyonası'nda güzel sonuçlar elde ettiklerini belirtti. World Boxing'in düzenleyeceği turnuvalara hazırlandığını ifade eden Esra, "Puan usulü olduğu için ne kadar çok puanımız olursa bizim için avantajlı olacak. Olimpiyat sporcuları olarak zaten puanımız var ve onu artırarak Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyoruz." dedi.

Polonya ve Kazakistan'daki turnuvaların ardından, olimpiyatın önemli etaplarından biri olan Liverpool'daki Dünya Şampiyonası'na katılacaklarını vurgulayan Esra, antrenman ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mücadele Ruhu ve Gelecek Beklentileri

Çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden milli boksör, "Çok zevkli antrenmanlar yapıyoruz. Ortam güzel, antrenmanlar güzel. Bu takımın büyüklüğünü, bu takımın iyi olduğunu maçlarda göstereceğiz. Hedefimiz olimpiyatta şampiyonluk. Bu yol uğruna mücadele ediyoruz, buradayız. Olimpiyatlarda ülkemizi en güzel şekilde temsil edip madalya kazanacağımıza gönülden inanıyorum." şeklinde konuştu.

Son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirten Esra, "Bu yıl gideceğim bütün turnuvalarda şampiyon olmak istiyorum. Puanımı yüksek derecede tutmak ve dünya şampiyonu olmak istiyorum. İnşallah gönlümüze göre olur. Çalışmalarım çok sıkı devam ediyor. Günde çift antrenman yapıyorum. Hedefim bu ülkeye olimpiyat altın madalyasını getirmek." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat üçüncüsü milli boksör Esra Yıldız Kahraman, bu yıl katılacağı tüm turnuvalardan altın...

Olimpiyat üçüncüsü milli boksör Esra Yıldız Kahraman, bu yıl katılacağı tüm turnuvalardan altın madalyayla dönmek istiyor.

Olimpiyat üçüncüsü milli boksör Esra Yıldız Kahraman, bu yıl katılacağı tüm turnuvalardan altın...

Olimpiyat üçüncüsü milli boksör Esra Yıldız Kahraman, bu yıl katılacağı tüm turnuvalardan altın madalyayla dönmek istiyor.

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