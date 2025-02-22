Ömer Erdoğan: 'Sivasspor, Ligde Kalacak!'

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, takımlarının ligde kalacağına dair taraftara söz verdi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:31
Ömer Erdoğan: 'Sivasspor, Ligde Kalacak!'

Sivasspor-Konyaspor Maçının Ardından Teknik Direktör Ömer Erdoğan Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Net Global Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak üzüntü yaşadı. Maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Ömer Erdoğan, galibiyet için hazırlandıkları bir maça çıktıklarını belirtti.

İlk Yarı Performansı

Erdoğan, maçın ilk yarısında istediklerini elde ettiklerini ifade ederek, "Öne geçtik, sanırım yüzde 70 topa sahip olduk. Tamamen oyun kontrolünü ele aldık. Konya'yı birinci bölge savunmasına kadar gerilettirdik ve tamamen oyunun kontrolü bizdeydi. Bir sefer kalemize geldiler ve orada da bir gol yedik" dedi.

Sakatlıklar ve Hakem Kararları

Karşılaşmanın başında Emrah Başsan'ın sakatlanmasının zorunlu oyuncu değişikliğine sebep olduğunu belirten Erdoğan, yaşanan sıkıntıların kendileri için daha fazla sorun yarattığını kaydetti. İkinci yarıda ise oyunun kontrolünü kaybettiklerine dikkat çekti.

Hakem kararlarını eleştiren Erdoğan, "Hakemler maalesef bana göre bugün maçın kaderini de etkileyecek bazı kararlar verdi. Bu hatalar son haftalarda peş peşe geldi. Burada çok büyük emek veriyoruz, büyük bir camiayı temsil ediyoruz" dedi. Uros Radakovic'in pozisyonunun kırmızı kart olmadığını savunan Erdoğan, Samuel Moutoussamy'nin pozisyonunun ise penaltı olduğunu dile getirdi.

Taraftara Söz Verdi

Taraftarlardan özür dileyen Ömer Erdoğan, "Taraftara söz veriyorum, bu takım ligde kalacak. Bunun için oyuncularla var gücümüzle çalışacağız, hatalarımızı düzelteceğiz" ifadelerini kullandı. Sürekli çalışan sağlık ekibi ile toplantılar yaptığını, antrenman sahasının zeminini sert bulduğunu belirtti.

Devre arası transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, bazı yabancı oyuncularla yol ayrımında olduklarını fakat bu oyuncuların kulüp bulamaması nedeniyle kontenjan açamadıklarını ifade etti. Yerli oyuncular Abdulkadir Ömür, Berkay Özcan ve Emre Mor'a talip olduklarını, ancak bu oyuncuların başka takımları tercih ettiklerini belirtti.

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