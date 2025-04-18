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Ortahisar Belediyespor, EHF Avrupa Kupası Hedefinde

Ortahisar Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'na katılma hedefiyle Türkiye Kupası'na odaklandı. Antrenör ve oyuncular, başarı için umutlu.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 11:39
Ortahisar Belediyespor, EHF Avrupa Kupası Hedefinde

Ortahisar Belediyespor, Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde yükseldiği ilk yılın ardından, EHF Avrupa Kupası'na katılmayı hedefliyor. Trabzon temsilcisi, normal sezonu 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyetle #5. sırada tamamladı.

Takım, EHF Avrupa Kupası'na katılma hakkını kazanabilmek için, sıralama etabında Yenimahalle Belediyespor ile yapacağı maçlar için Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenör Sedat Yavuz'un Açıklamaları

Antrenör Sedat Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'deki ilk sezonlarını zorlu şartlar altında geçirdiklerini ifade etti. İlk yarıda yaşanan sakatlıklar ve eksikliklerin takımı etkilediğini belirten Yavuz, "İlk yarıda 10 maçta yalnızca 4 galibiyet alabildik. İkinci yarıdaki maçlarımızda ligin liderine ve ikincisine kaybettik, fakat içeride oynasaydık daha fazla şansımız olabilirdi," dedi.

Yavuz, HDI Sigorta Türkiye Kupası'nda iyi bir kura çektiklerine ve bu süreçte ilerleyeceklerine inandığını belirtti: "İlk maçımızda Görele ile karşılaşacağız. Eğer kazanırsak, İzmir-Yenimahalle eşleşmesini geçen takımla oynamaya devam edeceğiz. Final aşamasına kadar gelmek, Avrupa Kupası'na katılma fırsatı da sunuyor," dedi.

Oyuncuların Hedefleri

Takımın en golcü oyuncusu Perihan Topaloğlu Acar, sezon başındaki gereksiz kayıplara dikkat çekerek, "Yeni bir kulüp ve yeni bir oluşum olarak, hedefimiz play-off'larda iyi bir sonuç elde edip seneye Avrupa'da mücadele edebilmek," şeklinde konuştu.

Perihan, Türkiye Kupası'nda final oynama hedeflerinin bulunduğunu da ekleyerek, "Finallere kadar ilerleyebilirsek, Avrupa'da mücadele etme şansımız artıyor. İlk dörtte yer almak istiyoruz," dedi.

Takımda 18 yaşındaki kaleci Sahra Durmaz ise yeni transferlerle birlikte iyi bir takım oluşturduklarını belirterek, "Bireysel olarak kalıcı bir oyuncu olabilmek için daha çok çalışacağım," diye ifade etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne yükseldiği ilk yılda normal sezonu 5. sırada tamamlayan...

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne yükseldiği ilk yılda normal sezonu 5. sırada tamamlayan Ortahisar Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'na katılmayı hedefliyor. Takımın antrenörü Sedat Yavuz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne yükseldiği ilk yılda normal sezonu 5. sırada tamamlayan...

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne yükseldiği ilk yılda normal sezonu 5. sırada tamamlayan Ortahisar Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'na katılmayı hedefliyor. Takımın antrenörü Sedat Yavuz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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