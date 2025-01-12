Ortahisar Belediyespor, Süper Lig'de Yenimahalle'yi 37-29 Geçti

Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Ortahisar Belediyespor, Yenimahalle'yi 37-29 yendi ve 5. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:04
Ortahisar Belediyespor, Süper Lig'de Yenimahalle'yi 37-29 Geçti

Ortahisar Belediyespor, Yenimahalle'yi Mağlup Etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 37-29'luk skorla mağlup etti. Maç, Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

İlk Yarıda Farkı Açtı

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip Ortahisar, 21-14 önde kapatmayı başardı. Ortahisar Belediyespor'un performansı, ikinci yarıda da devam etti ve Trabzon temsilcisi, maçtan 37-29’luk net bir galibiyetle ayrıldı.

Galibiyet ve Mağlubiyet Durumu

Bu sonuçla birlikte Ortahisar Belediyespor 5. galibiyetini elde ederken, Yenimahalle Belediyespor 7. mağlubiyetini yaşadı. Kadınlar Süper Lig'de rekabetin her geçen gün arttığı bu süreçte, Ortahisar'ın başarısı dikkat çekti.

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