Ortahisar Belediyespor, Süper Lig'de Yenimahalle'yi 37-29 Geçti

Ortahisar Belediyespor, Yenimahalle'yi Mağlup Etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 37-29'luk skorla mağlup etti. Maç, Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

İlk Yarıda Farkı Açtı

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip Ortahisar, 21-14 önde kapatmayı başardı. Ortahisar Belediyespor'un performansı, ikinci yarıda da devam etti ve Trabzon temsilcisi, maçtan 37-29’luk net bir galibiyetle ayrıldı.

Galibiyet ve Mağlubiyet Durumu

Bu sonuçla birlikte Ortahisar Belediyespor 5. galibiyetini elde ederken, Yenimahalle Belediyespor 7. mağlubiyetini yaşadı. Kadınlar Süper Lig'de rekabetin her geçen gün arttığı bu süreçte, Ortahisar'ın başarısı dikkat çekti.