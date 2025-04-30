Otizmli Yüzücü Tuna Tunca, Manş Denizi Geçişi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Otizmli Yüzücü Tuna Tunca'nın Manş Denizi Hedefi

22 yaşındaki otizmli sporcu Tuna Tunca, geçen yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle yarım bıraktığı Manş Denizi geçişini tamamlamak için büyük bir azimle hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir'in Karaburun ilçesinde, annesi Gülnur Tunca ile birlikte zorlu antrenmanlara devam eden Tuna, denizden elde ettiği mutluluğu bir kez daha yaşamak istiyor.

Tuna’nın Spor Yolculuğu

Tuna Tunca, 3,5 yaşındayken ailesi tarafından yüzme öğretimi için havuza götürülmüş, o gün su ile olan bağı, onun bu branşta ilerlemesinin başlangıcını oluşturmuştur. 11 yaşında antrenör Mert Onaran ile çalışmaya başlayan Tuna, birçok milli ve uluslararası yarışta başarılar elde etti. 2018'de Çanakkale Boğazı’ndaki engelli kategorisinde 2. olarak dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Boğazı'nı tam 3 kez geçmiş, Sakız Adası’ndan Çeşme’ye, ardından Bodrum ve Marmaris’te 5 kilometre mesafelerde dereceler elde etmiştir.

Manş Denizi'ndeki Talihsizlik

Geçtiğimiz yıl Manş Denizi geçişini tamamlamaya çalışırken hava koşullarının aniden değişmesi Tuna’nın yarıştan geri çekilmesine neden oldu. Tuna'nın annesi Gülnur Tunca, bu durumu geriye dönük değerlendirdi ve şöyle söyledi: "Manş, açık su camiasında 'Everest' olarak bilinen zor bir parkur. Tuna geçen yıl eylülde bu denemeyi gerçekleştirdi, fakat hava durumu kötüleşti ve o nedenle sudan çıkmak zorunda kaldık."

Yeni Bir Geçiş Denemesi

Anne Gülnur, Tuna’nın bu yaz Manş Denizi'ni yeniden deneyeceğini belirterek, vina her şeyin yolunda gittiğine dair umut taşıdığını ifade etti. 12-24 Haziran tarihleri arasında, uygun hava koşullarıyla Tuna'ya geçiş imkanı sağlanacağını vurguladı. "İnşallah Tuna'nın Fransa’ya kıyıya çıkmasını görmek bizim için muhteşem olacak. Bu, Türkiye'de bunu gerçekleştiren ilk otizmli sporcu olması açısından da önemli bir kilometre taşıdır," dedi.

Topluma Mesaj

Tuna’nın hikayesini sosyal medya platformlarında paylaşarak, otizmli çocukların ailelerine destek olma amacı güden Gülnur Tunca, Tuna'yı bu zor yolculukta yalnız bırakmıyor. Tuna Tunca ise Manş Denizi geçişini tamamlayacağına olan inancını yineleyerek, bu mücadele için hazır olduğunu dile getirdi.

Manş Denizi geçişini olumsuz hava koşulları nedeniyle bırakmak zorunda kalan otizmli yüzücü Tuna Tunca, yarım kalan hedefine ulaşmak için İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sıkı bir idmandan geçiyor.

Manş Denizi geçişini olumsuz hava koşulları nedeniyle bırakmak zorunda kalan otizmli yüzücü Tuna Tunca, yarım kalan hedefine ulaşmak için İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sıkı bir idmandan geçiyor.