Özel Sporcular Milli Takımı, Çekya'dan 3 Altın 5 Madalyayla Döndü

Özel Sporcuların Çekya Başarısı

Çekya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde mücadele eden Özel Sporcular Milli Takımı, 3 altın ve 2 gümüş madalya ile yurda döndü. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Olomouc kentinde gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı ekip, katıldığı 5 sporcusunun tamamıyla madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Madalya Kazanan Sporcular

Çekya'da yapılan yarışmalarda:

Aysel Önder , 400 metre kadınlar kategorisinde 56.41 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.

, 400 metre kadınlar kategorisinde 56.41 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Reyhan Taşdelen , 400 metre koşusunu 59.13 saniyelik derecesiyle tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

, 400 metre koşusunu 59.13 saniyelik derecesiyle tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Esra Bayrak , uzun atlamada 5.68 metrelik derecesiyle altın madalya elde etti.

, uzun atlamada 5.68 metrelik derecesiyle altın madalya elde etti. Fatma Damla Altın , uzun atlamada 5.64 metrelik atlayışıyla gümüş madalya kazandı.

, uzun atlamada 5.64 metrelik atlayışıyla gümüş madalya kazandı. Ebrar Keskin, gülle atmada 12.78 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Elde ettikleri bu başarılarla milli atletler, 27 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak olan IPC Para Atletizm Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı kazandı.

Çekya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde mücadele eden Özel Sporcular Milli Takımı, 3 altın ve 2 gümüş madalyayla yurda döndü.

Çekya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde mücadele eden Özel Sporcular Milli Takımı, 3 altın ve 2 gümüş madalyayla yurda döndü.