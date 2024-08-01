Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Atıcılıkta Altın Madalya Çin'in

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 50 metre tüfek 3 pozisyon kategorisi madalya kazananları belli oldu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:28
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Atıcılıkta Altın Madalya Çin'in

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık Müsabakaları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları atıcılık branşında, erkekler 50 metre tüfek 3 pozisyon kategorisi büyük bir heyecanla sonuçlandı. Müsabakalar, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirildi ve altın madalya kazananı belli oldu.

Yukun Liu'nun Başarısı

Çinli atıcı Yukun Liu, finalde sergilediği performansla 463.6 puan elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Madalya Kazananları

Ukraynalı atıcı Serhiy Kulish, 461.3 puanla gümüş madalyayı kazanırken, Hintli sporcu Swapnil Kusale 451.4 puan ile bronz madalya elde etti.

Bu sonuçlar, olimpiyat tarihindeki bir başka unutulmaz anı daha ekledi.

İLGİLİ HABERLER

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor