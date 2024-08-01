Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Atıcılıkta Altın Madalya Çin'in

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık Müsabakaları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları atıcılık branşında, erkekler 50 metre tüfek 3 pozisyon kategorisi büyük bir heyecanla sonuçlandı. Müsabakalar, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirildi ve altın madalya kazananı belli oldu.

Yukun Liu'nun Başarısı

Çinli atıcı Yukun Liu, finalde sergilediği performansla 463.6 puan elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Madalya Kazananları

Ukraynalı atıcı Serhiy Kulish, 461.3 puanla gümüş madalyayı kazanırken, Hintli sporcu Swapnil Kusale 451.4 puan ile bronz madalya elde etti.

Bu sonuçlar, olimpiyat tarihindeki bir başka unutulmaz anı daha ekledi.