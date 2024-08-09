Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Halter 71 Kilo Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan Halter Başarıları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda halter alanında 71 kiloda güçlü bir rekabet yaşandı. South Paris Arena 6'da gerçekleştirilen müsabakalarda, ABD'li atlet Olivia Reeves altın madalyayı kazandı.

Madalya Sıralaması

Olivia Reeves'in üstün performansı, onu zirveye taşıdı. Gümüş madalya ise Kolombiya'dan Mari Leivis Sanchez'e gitti. Tüm mücadelelerde göz kamaştıran bir performans sergileyen Ekvadorlu Angie Paola Palacios Dajomes ise bronz madalya ile başarılarına bir yenisini ekledi.

Bu sonuçlarla birlikte, halter kadınlar 71 kilo kategorisindeki mücadelenin ne kadar zorlu geçtiği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.