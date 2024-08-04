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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Sekizinci Gün Sonrası Madalya Sıralaması

Çin, Paris 2024 Olimpiyatları'nda sekizinci gün sonunda liderliğini korurken, Türkiye 45. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 01:30
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 01:30
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Sekizinci Gün Sonrası Madalya Sıralaması

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Zirve Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde, Çin 16 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya ile liderliğini sürdürdü. Ülkeler sıralamasında ilk sıradaki yerini koruyan Çin, dünkü yarışmalarda 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

ABD İkinci Sıraya Yükseldi

Oyunların sekizinci günü sonunda, ABD 5 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalyayla toplamda 61 madalya kazanarak hala madalya tablosunun en fazlasını elde eden ülke unvanını sürdürüyor. Önceki gün ikinci sıradan dördüncü sıraya gerileyen ABD, bu başarısıyla tekrar ikinciliğe yükseldi.

Fransa Frenledi

Ev sahibi ülke Fransa, 12 altın, 14 gümüş ve 15 bronz madalyayla üçüncü sırada yer alıyor. Toplamda 41 madalyası bulunan Fransa, mücadelelerine devam ediyor.

Türkiye'nin Performansı

Oyunlarda sekiz gün sonunda toplam 62 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz ve atıcılıkta gümüş madalya elde ederek sıralamada Jamaika ve Kosova ile birlikte 45. sırada bulunuyor. Türkiye’nin madalya durumu, ulusal spor camiasında heyecan yaratıyor.

Madalya Tablosu

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
Çin1612937
ABD14242361
Fransa12141541
Diğer Ülkeler...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, tüm gözlerin üzerine çevrildiği muazzam bir organizasyon olarak devam ediyor.

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