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Paris 2024 Olimpiyatları: Fırtına Nedeniyle Elif Berra Gökkır'ın Karşılaşması Ertelendi

Elif Berra Gökkır'ın Paralimpik Okçuluk karşılaşması, fırtına nedeniyle yarına alındı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 20:37
Paris 2024 Olimpiyatları: Fırtına Nedeniyle Elif Berra Gökkır'ın Karşılaşması Ertelendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Gelişmeler

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında milli okçumuz Elif Berra Gökkır, önemli bir mücadele için hazırlandı. Ancak bugün akşam saatlerinde yapılması planlanan son 32 tur karşılaşması, beklenen fırtına nedeniyle yarına ertelendi.

Fırtına Uyarısı ve Erteleme Durumu

Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan Les Invalides alanında gerçekleşmesi beklenen bu kritik okçuluk müsabakası, hava koşullarının güvenli olmayacağı gerekçesiyle ileri bir tarihe alındı. Elif Berra Gökkır'ın bu organizasyondaki yarışları yarın devam edecek.

Bütün gözler, Elif Berra'nın yarınki performansına çevrildi. Milli sporcumuzun, zorluklara rağmen en iyi şekilde mücadele etmesi bekleniyor.

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