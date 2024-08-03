Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yelken Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Heyecanı
Milli yelkenciler Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı ile oluşturulan Nacra 17 Karışık Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele etmeye başladı.
İlk Günden Sonuçlar
Yarışlar, Marsilya Marina’da gerçekleştirildi. Takım, ilk günde 19 ekip arasında genel klasmanda 17. sırayı aldı. İlk yarışında 19'uncu, ikinci yarışında 13'üncü ve üçüncü yarışında 17'nci olarak sıralandı.
Gelecek Yarışlar
İlk günü tamamlayan milli sporcular, yarın üç yeni yarışla mücadelesine devam edecek. Nacra 17'de toplam 12 yarış sonrasında ilk 10'daki sporcular, madalya mücadelesine katılma hakkı elde edecek.