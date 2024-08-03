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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yelken Mücadelesi

Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı, Paris 2024'te yelken dalında Nacra 17 Karışık Milli Takımı ile mücadele ediyor. İlk gün 17. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 19:24
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yelken Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Heyecanı

Milli yelkenciler Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı ile oluşturulan Nacra 17 Karışık Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele etmeye başladı.

İlk Günden Sonuçlar

Yarışlar, Marsilya Marina’da gerçekleştirildi. Takım, ilk günde 19 ekip arasında genel klasmanda 17. sırayı aldı. İlk yarışında 19'uncu, ikinci yarışında 13'üncü ve üçüncü yarışında 17'nci olarak sıralandı.

Gelecek Yarışlar

İlk günü tamamlayan milli sporcular, yarın üç yeni yarışla mücadelesine devam edecek. Nacra 17'de toplam 12 yarış sonrasında ilk 10'daki sporcular, madalya mücadelesine katılma hakkı elde edecek.

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