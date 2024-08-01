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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yüzme Heyecanı

Sarah Sjoestroem, Paris 2024'te 100 metre serbestte altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 00:26
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yüzme Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Müsabakaları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, yüzme branşının kadınlar 100 metre serbest yarışında baskın bir performans sergileyen son dünya rekortmeni Sarah Sjoestroem, altın madalyayı kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Final Yarışı ve Sonuçlar

Paris'teki La Defense Arena'da yapılan kadınlar 100 metre serbest finalleri büyük bir heyecana sahne oldu. İsveçli Sjoestroem, yarışta 52.16 saniyelik zamanıyla 1. olarak altın madalya kazanırken, Torri Huske (ABD) 52.29 ile gümüş, Siobhan Haughey (Hong Kong) ise 52.33 ile bronz madalya kazanarak podyumu tamamladı.

Bu başarı, Sjoestroem'un ikonik kariyerine bir başka büyük zafer olarak kaydedildi. Olimpiyat Oyunları'nda böyle bir başarı elde etmek, yüzme dünyasında onun ne denli yetenekli bir sporcu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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